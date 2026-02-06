Кристен Стюарт сделала откровенное заявление о принцессе Диане: что она сказала

Кристен Стюарт и принцесса Диана

35-летняя Стюарт в новом интервью газете The Telegraph заявила, что ее преследуют воспоминания о покойной принцессе Уэльской.

«Я до сих пор думаю о ней. Я не могу ездить по этому городу, да и по Парижу в целом, не думая о ней», — сказала она во время интервью в Лондоне. «Вся любовь, которая исходила от этой женщины… Я могу заплакать из-за нее в любой момент», — добавила она о Диане, которая погибла в автокатастрофе в Париже, убегая от папарацци в возрасте 36 лет в 1997 году.

Принцесса Диана / © Getty Images

Стюарт сыграла Диану в фильме 2021 года «Спенсер», режиссером которого выступил Пабло Ларраин, а сценарий написал Стивен Найт. В драме показано, как принцесса Диана переживает Рождество 1991 года в кругу королевской семьи, когда ее брак с будущим королем Чарльзом распался.

Леди Диана и принц Чарльз в день своей помолвки / © Associated Press

В интервью газете The Telegraph Стюарт рассказала, что сначала считала Ларраина «сумасшедшим», выбрав ее на роль Дианы, но он поверил в нее.

Пабло Ларраин / © Associated Press

«Я сказала Пабло, что он сошел с ума и ему, наверное, стоит нанять кого-нибудь другого, но он отказался это принять. Между нами были огромные различия. Дело было в статной фигуре. Дело было в цвете глаз — у меня зеленые глаза, у нее, как известно, голубые глаза, которые сочетаются с ее кольцом. Поэтому я подумала: „Может, нам сделать обручальное кольцо зеленым?“» — вспоминала Стюарт, пишет People.

Пабло Ларраин и Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен рассказала, что режиссер увидел «некоторое сходство в плане опыта Стюарт и принцессы Дианы. „И что-то общее было в нашей энергетике. Ее бунтарские качества казались такими отчаянными, такими молодыми и такими уязвимыми“. Кристен добавила, что такой уровень внимания „действительно высасывает душу“, и призналась, что после окончания съемок „я чувствовала себя немного как пустая оболочка, и думаю, она тоже. В этом и был смысл“.

Игра Стюарт в роли принцессы получила высокую оценку критиков, и за эту роль она была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса» в 2022 году.

Кристен Стюарт / © Associated Press

