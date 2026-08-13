Кристен Стюарт в мини-шортах и кедах продефилировала перед папарацци

Кристен Стюарт / © Getty Images

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Стюарт была одета в белую футболку и черные короткие шорты, также на ней была черная короткая куртка, носки и черные кеды на шнуровке. Похоже черный – любимый цвет актрисы.

У звезды была сделана взъерошенная прическа, на лице макияж с акцентом на ресницы и немного подчеркнуты губы, а на шее была цепочка в оттенке металлик.

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Кристен Стюарт / © Getty Images

В прошлый свой выход Стюарт появилась перед папарацци в белых карго и выцветшей футболке с рокерским принтом и этот ее образ с элементами гранжа был весьма эффектным.

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