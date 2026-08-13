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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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83
Время на прочтение
1 мин

Кристен Стюарт в мини-шортах и кедах продефилировала перед папарацци

36-летняя американская актриса Кристен Стюарт вновь попала под прицел папарацци на улицах Нью-Йорка.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Стюарт была одета в белую футболку и черные короткие шорты, также на ней была черная короткая куртка, носки и черные кеды на шнуровке. Похоже черный – любимый цвет актрисы.

У звезды была сделана взъерошенная прическа, на лице макияж с акцентом на ресницы и немного подчеркнуты губы, а на шее была цепочка в оттенке металлик.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

В прошлый свой выход Стюарт появилась перед папарацци в белых карго и выцветшей футболке с рокерским принтом и этот ее образ с элементами гранжа был весьма эффектным.

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