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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Кристен Стюарт в обтягивающем комбинезоне от Chanel позировала перед фотографами

Кристен Стюарт продолжает проводить время во Франции, где ее снова запечатлели фотографы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт сфотографировали по прибытии в кинотеатр «Le Royal» в четвертый день 4-го Международного кинофестиваля «Новые волны» в Биаррице.

36-летняя актриса продемонстрировала новый лук на публичном мероприятии. В этот раз Стюарт была одета в черный комбинезон обтягивающий фигуру от Chanel, который носила со светлыми кедами и металлической цепочкой на шее. Она продолжает носить укладку с мокрым эффектом и легкий дневной макияж на лице.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали, как актриса фотографировалась с поклонниками, одетая в рваную майку и широкие брюки.

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Дата публикации
Количество просмотров
108
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