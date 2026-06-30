Кристен Стюарт в обтягивающем комбинезоне от Chanel позировала перед фотографами

Кристен Стюарт / © Getty Images

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Кристен Стюарт сфотографировали по прибытии в кинотеатр «Le Royal» в четвертый день 4-го Международного кинофестиваля «Новые волны» в Биаррице.

36-летняя актриса продемонстрировала новый лук на публичном мероприятии. В этот раз Стюарт была одета в черный комбинезон обтягивающий фигуру от Chanel, который носила со светлыми кедами и металлической цепочкой на шее. Она продолжает носить укладку с мокрым эффектом и легкий дневной макияж на лице.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали, как актриса фотографировалась с поклонниками, одетая в рваную майку и широкие брюки.

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