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- Шоу-бизнес
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Кристен Стюарт в обтягивающем комбинезоне от Chanel позировала перед фотографами
Кристен Стюарт продолжает проводить время во Франции, где ее снова запечатлели фотографы.
Кристен Стюарт сфотографировали по прибытии в кинотеатр «Le Royal» в четвертый день 4-го Международного кинофестиваля «Новые волны» в Биаррице.
36-летняя актриса продемонстрировала новый лук на публичном мероприятии. В этот раз Стюарт была одета в черный комбинезон обтягивающий фигуру от Chanel, который носила со светлыми кедами и металлической цепочкой на шее. Она продолжает носить укладку с мокрым эффектом и легкий дневной макияж на лице.
Ранее, напомним, мы показывали, как актриса фотографировалась с поклонниками, одетая в рваную майку и широкие брюки.
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