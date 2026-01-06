ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Кристен Стюарт в полосатом наряде от Tom Ford появилась на кинофестивале в Палм-Спрингс

35-летняя актриса в наряде мужского кроя позировала перед фотографами на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт посетила церемонию вручения наград Variety Creative Impact Awards и мероприятие «10 режиссеров, которых стоит посмотреть», прошедшие в рамках ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс в Калифорнии.

Актриса выбрала для своего появления маскулинный черный костюм в белую полоску из коллекции Tom Ford Resort 2026, состоящий из жакета и широких брюк с черным ремешком с золотой пряжкой. На звезде также была черно-белая полосатая рубашка с белым воротником-стойкой и белыми манжетами, пуговицы которой она расстегнула до половины и сверкнула полоской от бюстгальтера.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Стюарт дополнила наряд черными остроносыми туфлями. У нее была волнистая прическа с короткой челкой, макияж с розовыми румянами и серебряное колье на шее.

Напомним, Кристен Стюарт в прозрачной юбке попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.

Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie