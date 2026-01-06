- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Кристен Стюарт в полосатом наряде от Tom Ford появилась на кинофестивале в Палм-Спрингс
35-летняя актриса в наряде мужского кроя позировала перед фотографами на мероприятии.
Кристен Стюарт посетила церемонию вручения наград Variety Creative Impact Awards и мероприятие «10 режиссеров, которых стоит посмотреть», прошедшие в рамках ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс в Калифорнии.
Актриса выбрала для своего появления маскулинный черный костюм в белую полоску из коллекции Tom Ford Resort 2026, состоящий из жакета и широких брюк с черным ремешком с золотой пряжкой. На звезде также была черно-белая полосатая рубашка с белым воротником-стойкой и белыми манжетами, пуговицы которой она расстегнула до половины и сверкнула полоской от бюстгальтера.
Стюарт дополнила наряд черными остроносыми туфлями. У нее была волнистая прическа с короткой челкой, макияж с розовыми румянами и серебряное колье на шее.
Напомним, Кристен Стюарт в прозрачной юбке попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.