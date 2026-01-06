Кристен Стюарт в полосатом наряде от Tom Ford появилась на кинофестивале в Палм-Спрингс

Кристен Стюарт / © Getty Images

Реклама

Кристен Стюарт посетила церемонию вручения наград Variety Creative Impact Awards и мероприятие «10 режиссеров, которых стоит посмотреть», прошедшие в рамках ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс в Калифорнии.

Актриса выбрала для своего появления маскулинный черный костюм в белую полоску из коллекции Tom Ford Resort 2026, состоящий из жакета и широких брюк с черным ремешком с золотой пряжкой. На звезде также была черно-белая полосатая рубашка с белым воротником-стойкой и белыми манжетами, пуговицы которой она расстегнула до половины и сверкнула полоской от бюстгальтера.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Стюарт дополнила наряд черными остроносыми туфлями. У нее была волнистая прическа с короткой челкой, макияж с розовыми румянами и серебряное колье на шее.

Реклама

Напомним, Кристен Стюарт в прозрачной юбке попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.