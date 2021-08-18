Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы: стала известна дата релиза фильма "Спенсер"

Публика с нетерпением ждет выхода на экраны фильма "Спенсер".

Это фильм чилийского режиссера Пабло Ларраин, который до этого снял драму "Джеки" о жизни Жаклин Кеннеди. Теперь он снимает ленту "Спенсер" о жизни принцессы Уэльской Дианы. В главной роли снимается американская актриса Кристен Стюарт. Ее экранного супруга принца Чарльза играет Джек Фартинг.

Кристен Стюарт и принцесса Диана

Стало известно, что в прокат фильм выйдет 5 ноября 2021 года, то есть через 2,5 месяца. Действие фильма происходит в выходные в декабре 1991 года, когда принцесса Диана присоединилась к королевской семье на Рождество в поместье Сандрингем. Именно в этот уикенд она принимает судьбоносное решение о разводе с принцем Чарльзом, пишет People.

Публика впервые увидела Кристен Стюарт в образе Дианы в январе. Снимки были опубликованы на странице в Instagram компании Neon. Стоит отметить, что Кристен очень похожа на Диану в этом образе.

Актриса в одном из интервью говорила, что ей очень трудно дается английский акцент, поэтому она специально брала уроки и занималась, когда работала над ролью. Очень интересно, что же из этого получилось.

Напомним, также сейчас проходят съемки пятого сезона сериала "Корона". В нем роль принцессы Дианы играет австралийская актриса Элизабет Дебики.

Элизабет Дебики / Associated Press

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