Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы: вышел трейлер фильма "Спенсер"

Представлен официальный трейлер фильма "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Лорраина.

Лента о двух днях из жизни принцессы Уэльской Дианы будет презентована на мировой премьере 5 ноября 2021 года. Вчера компания Neon опубликовала официальный постер фильма, следом за ним появился и трейлер.

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Действие фильма происходит в выходные в декабре 1991 года, когда принцесса Диана присоединилась к королевской семье на Рождество в поместье Сандрингем. Именно в этот уикенд она принимает судьбоносное решение о разводе с принцем Чарльзом. В картине покажут подробности именно этих нескольких дней уикенда.

Пабло Ларраин снял также драму "Джеки" о жизни Жаклин Кеннеди, нет сомнений, что его новый фильм получит хорошие отзывы критиков. А вот, как справилась со сложной для себя ролью американская актриса Кристен Стюарт, смотрите в ролике.

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