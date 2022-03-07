Кристен Стюарт во время престижной церемонии призвала мир стоять на стороне Украины

Актриса публично поддержала Украину.

Актриса Кристен Стюарт, номинированная на кинопремию "Оскар", поддержала Украину во время своего выступления на церемонии Film Independent Spirit Awards, которая проходила вчера в Калифорнии.

"Сегодня мы должны стоять на стороне народа Украины. Они рискуют своей жизнью, чтобы бороться именно за эти вещи. Мы выступаем за сотни тысяч людей, бегущих от этой войны, как украинцев, так и представителей других национальностей, лишенных безопасной гавани", – сказала она.

Кристен Стюарт / Getty Images

Во время рекламной паузы на этой же церемонии Ник Офферман и Меган Маллалли рассказали публике о продолжающемся в Украине российском вторжении и послали Путина в известном направлении, вслед за российским кораблем.

Ник Офферман и Меган Маллалли / Getty Images

"Мы присылаем наши лучшие пожелания пострадавшим от войны в Украине и всем несправедливым конфликтам во всем мире", - сказал Маллалли. "Я думаю, что мы говорим от имени всех присутствующих здесь, что надеемся на быстрое и мирное решение. Точнее, F**k off и иди домой, Путин".

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