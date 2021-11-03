Кристен Стюарт выходит замуж: звезду запечатлели с возлюбленной в Нью-Йорке

Кристен Стюарт впервые появилась на публике после того, как подтвердила, что выходит замуж за свою возлюбленную – сценаристку Дилан Мейер.

Пару запечатлели вчера папарацци в Нью-Йорке. Кристен была одета в белый кроп-топ, черное болеро, прямые синие джинсы с высокой талией, теплое пальто, а обута была в черные туфли-лоферы, под которые подобрала белые носки. Кристен была в черной защитной маске, ее волосы были распущены, а на лице был макияж.

Ее возлюбленная Дилан шла позади, она была в мини-юбке и черном джемпере в клетку, в черных плотных колготах, белых носках и лаковых ботинках. Девушка также была в защитной маске. Кристен вела Дилан за руку.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер / Getty Images

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31-летняя Стюарт лично подтвердила новость о помолвке в разговоре с ведущим Говардом Стерном на радиостанции SiriusXM, намекнув, что инициатива исходила от нее, но предложение все-таки сделала Дилан, пишет CNN.

"Я сформулировала запрос о том, что хотела бы, чтобы мне сделали предложение, и Дилан прекрасно справилась с этой задачей. Мы женимся, да", - прокомментировала Кристен. Однако не известно больше никаких подробностей, девушки не рассказывают, когда именно произошла помолвка.

Кристен Стюарт / Getty Images

Стюарт и Мейер знакомы больше восьми лет, а вместе они два года. Кристен не говорит, какую именно хочет свадьбу, но намекнула, что хочет, чтобы это случилось в их доме в Лос-Анджелесе, чтобы все их друзья могли присутствовать на торжестве.

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