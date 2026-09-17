Кристи Бринкли вновь покорила подиум: в 72 года модель вернулась после семилетнего перерыва

Кристи Бринкли / © Associated Press

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Кристи Бринкли — одна из самых известных американских моделей, и в свои 72 года она вновь вышла на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке — это было её первое дефиле за семь лет. Она появилась на показе дизайнера Денниса Басса, где представила один из образов коллекции весна-лето 2027 года.

Публика встретила модель громкими аплодисментами, а Бринкли уверенно прошла по подиуму в длинном элегантном платье с открытыми плечами.

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Платье было телесного цвета и украшено серебристыми деталями, а высокий разрез, подчеркнутая талия и короткий шлейф дополняли гламурный образ. Образ завершали туфли на высоких каблуках, золотые серьги и красная помада.

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Но внимание привлек не только образ щеголя, но и песня, под которую она дефилировала, ведь она шла под хит «Uptown Girl» своего бывшего мужа Билли Джоэла. Бринкли снялась в клипе на эту песню в 1983 году, а через два года вышла замуж за Джоэла. Их брак продлился до 1994 года.

После показа модель не скрывала, как много для неё значило это возвращение. Она поблагодарила Денниса Басса за то, что в своем показе он уделил внимание женщине её возраста, и подчеркнула, что зрелые женщины до сих пор недостаточно представлены в публичном пространстве.

Последний раз Бринкли появлялась на модном подиуме в 2019 году, когда на показе бренда Elie Tahari вышла вместе со своей дочерью Сейлор Бринкли-Кук.

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