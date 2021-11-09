Кристин Дэвис на съемках "Секса в большом городе": новые образы ее героини Шарлотты Йорк

56-летняя актриса Кристин Дэвис вместе со своими коллегами Сарой Джессикой Паркер и Синтией Никсон продолжает сниматься в продолжении сериала "Секс в большом городе", который получил название And Just Like That...

Актрису, сыгравшую Шарлотту Йорк, запечатлели на съемочной площадке в двух разных образах. Она была в песочной юбке-миди и блузке с бантом на шее. Ее талию подчеркивал широкий черный пояс с золотой пряжкой, обута Кристин была в замшевые коричневые туфли на невысоких каблуках и с пряжкой на застежке, а поверх аутфита звезда набросила черное теплое пальто. В руках у Дэвис была белая сумка с черными полосками и золотыми металлическими кнопками. Также у актрисы была ее фирменная укладка волнами, а в ушах сверкали лаконичные серьги.

Кристин Дэвис / Getty Images

В другой съемочный день на улицах Бруклина Кристин запечатлели папарацци в белом комбинезоне, белой водолазке, изумрудной кофте, завязанной на талии, и обута в белые кроссовки.

Кристин Дэвис / Getty Images

Также на днях мы видели, как снимали сцену Кэрри и Мистер Биг (Сара Джессика Паркер и Крис Нот). Они, напомним, играют в сериале супругов, но, похоже, их брак снова переживает непростые времена.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Getty Images

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