Кристин Дэвис в черном изысканном платье пришла поддержать коллегу из сериала "Секс в большом городе" на церемонии
Актриса продемонстрировала свою любовь к элегантности на торжественном мероприятии.
Кристин Дэвис пришла на светское мероприятие — вручение награды своей подруге и коллеге Саре Джессике Паркер, чтобы поддержать ее. Она надела лаконичное и изысканное черное платье с открытыми плечами и гламурным халтером.
Наряд подчеркивал плечи и талию актрисы, а длинная юбка делала платье очень элегантным. Также голливудского гламура образу Кристин добавляла прическа с объемными локонами и украшения с бриллиантами.
Паркер же надела вечернее гламурное платье от Paolo Sebastian, полностью расшитое серебристыми пайетками. Декольте у платья было архитектурным, а юбка А-силуэта имела длинный шлейф.
Паркер вручили специальную почетную награду — премию Кэрол Бернетт, которая присуждается за выдающийся вклад в искусство телевидения и работу, оставившую длительный след в индустрии и среди зрителей.