Кристин Дэвис в черном изысканном платье пришла поддержать коллегу из сериала "Секс в большом городе" на церемонии

Актриса продемонстрировала свою любовь к элегантности на торжественном мероприятии.

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис / © Associated Press

Кристин Дэвис пришла на светское мероприятие — вручение награды своей подруге и коллеге Саре Джессике Паркер, чтобы поддержать ее. Она надела лаконичное и изысканное черное платье с открытыми плечами и гламурным халтером.

Наряд подчеркивал плечи и талию актрисы, а длинная юбка делала платье очень элегантным. Также голливудского гламура образу Кристин добавляла прическа с объемными локонами и украшения с бриллиантами.

Кристин Дэвис / © Associated Press

Кристин Дэвис / © Associated Press

Паркер же надела вечернее гламурное платье от Paolo Sebastian, полностью расшитое серебристыми пайетками. Декольте у платья было архитектурным, а юбка А-силуэта имела длинный шлейф.

Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Паркер вручили специальную почетную награду — премию Кэрол Бернетт, которая присуждается за выдающийся вклад в искусство телевидения и работу, оставившую длительный след в индустрии и среди зрителей.

