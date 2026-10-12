Кристина Агилера поразила откровенным готическим образом с прозрачным верхом и высокими сапогами

Кристина Агилера / © Getty Images

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Поп-звезда Кристина Агилера в 45 лет по-прежнему остается королевой провокационных образов, что она доказала своим недавним появлением.

Основой её провокационного образа стала прозрачная накидка из чёрного тюля, украшенная объёмными бархатными крестами. Сквозь полупрозрачную ткань хорошо просматривался кружевной бюстгальтер со шнуровкой. Нижнюю часть ансамбля дополняли черные кожаные микрошорты с завышенной талией и эффектной шнуровкой по бокам.

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Кристина Агилера / © Getty Images

Особое готическое настроение наряду придавали длинные ленты, спадающие по бокам и напоминающие современную интерпретацию подвязок. Также певица надела сетчатые чулки телесного цвета.

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Главным акцентом образа стали эффектные замшевые сапоги, достигавшие значительно выше колен. Завершила ансамбль Кристина волнистой укладкой с мягкими прядями, а в макияже она сделала ставку на выразительные глаза и нюдовые губы с четко очерченным контуром.

Таким образом певица напомнила о своих культовых сценических образах начала 2000-х и в очередной раз доказала, что провокационный гламур остается неотъемлемой частью ее стиля.

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