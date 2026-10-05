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Кристина Агилера повторила тренд нулевых в топе из платка и джинсах с низкой посадкой
Звезда показала серию фото из отпуска в Италии.
45-летняя Кристина Агилера продемонстрировала эффектный образ в стиле Y2K во время отдыха в итальянском Портофино. Певица поделилась в своем Instagram кадрами из путешествия, на которых позировала на фоне живописного города.
Для прогулки Агилера выбрала яркий шелковый топ из платка Versace розово-зеленого цвета с принтом. Образ она дополнила облегающими джинсами Revice с низкой посадкой и декоративной утяжкой на ягодицах. Брюки подчеркнули фигуру певицы и открыли татуировку на пояснице.
В качестве обуви Агилера выбрала белые шлепанцы с квадратным мысом. Из аксессуаров она добавила прямоугольные солнцезащитные очки с тонированными стеклами. Светлые волосы певица собрала в небрежный пучок, оставив несколько прядей у лица.
Образ певицы вновь напомнил о моде начала 2000-х, когда низкая посадка джинсов, короткие топы и яркие аксессуары были одними из главных трендов.
Ранее, напомним, Кристина Агилера сияла в полупрозрачном платье во время выступления на открытии Президентского центра Обамы.