Кристина Агилера повторно надела наряд от Versace, который носила 22 года тому назад

Кристина Агилера / © Getty Images

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Певица Кристина Агилера всех удивила появившись в Лондоне в особом платье. Звезда презентовала в театре «Савой» мюзикл «Бурлеск», поскольку является его продюсером. Для Агилеры это было особое событие, поскольку в 2010 году она сыграла в одноименном фильме с Шер.

Кристина Агилера / © Getty Images

По такому поводу Кристина решила надеть не менее знаковое платье, ведь появилась в наряде от Versace из коллекции 2003 года. Когда эта коллекция вышла, Агилера принимала участие в рекламной кампании к ней и снялась в фотосессии в этом самом платье. Автором фото был известный фотограф Стивен Майзель.

Спустя 22 года певица опять блистала в этом наряде. Это оливковое платье сидело на ней так же идеально как и много лет тому назад, подчеркивало фигуру. Кристина дополнила образ прической, похожей как та, которая была в ее фотосесси прошлого, а также черными сапогами-ботфортами из черной кожи и ярким макияжем — она отказалась от любимой красной помады и накрасила губы помадой оттенка темной спелой вишни.

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Кристина Агилера / © Getty Images

Также символично и то, что когда Кристина носила этот наряд впервые ей было 22 года — точно столько, сколько сейчас этому платью.