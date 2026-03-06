Кристина Агилера позировала в боди из пищевой пленки и без штанов

Кристина Агилера / © instagram.com/xtina

Реклама

Известная 45-летняя американская певица Кристина Агилера опубликовала в своем Instagram снимки, на которых позировала в экстравагантном наряде.

Звезда была одета в телесный бюстгальтер и «боди» из пищевой пленки, намотанной вокруг ее тела, прозрачные колготки и мюли на каблуках. Пленка была и на голове Агилеры в виде платка. Ее волосы были туго собраны, а глаза она спрятала за солнцезащитными очками.

© Инстаграм/Кристина Агилера

© Инстаграм/Кристина Агилера

«Загрузка…», — загадочно подписала фото Кристина. Скорее всего, она готовит какой-то новый проект или песню.

Реклама

В последнее время певицу часто вспоминают в связи с ее заметным похудением — многие уверены, что все дело в популярном среди селебрити препарате от диабета. Кристина никак это не комментирует и утверждает, что просто подобрала удачную диету. Отметим, Агилера похудела на 18 кг за год.

Ранее, напомним, Кристина Агилера вышла на красную дорожку в Лондоне в день премьеры мюзикла «Бурлеск», который является театральной версией одноименного фильма, в котором она сыграла в 2010 году с певицей Шер. В день премьеры она появилась в очень эффектном образе — совершенно прозрачном черном платье.