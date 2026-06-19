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- Шоу-бизнес
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Кристина Агилера сияла в полупрозрачном платье во время выступления на открытии Президентского центра Обамы
Попдива была одной из музыкальных звезд, выступивших на мероприятии.
Кристина Агилера поразила поклонников, появившись на открытии Президентского центра Обамы. Певица была одета в полупрозрачное платье от Prabal Gurung с длинным шлейфом, когда исполнила песню Луи Армстронга «What a Wonderful World» в Чикаго в четверг.
У её платья было асимметричное декольте, много складок и вырезы на талии. Также наряд включал полупрозрачную юбку со шлейфом, а само платье украшали блестки.
45-летняя женщина выбрала украшения в стиле минимализма, в частности серебряные кольца с камнями, а её светлые волосы были уложены в элегантные локоны.
Образ певицы был интересным, но без преувеличений: всё было сбалансировано, уместно для сцены и в меру гламурно. В зале также присутствовали Барак Обама с женой Мишель и их дочерьми Сашей и Малией.
Кроме того, супруги Байдены приняли участие в открытии Президентского центра Обамы в Чикаго, и Мишель особенно поразила всех, ведь она выбрала наряд с символическим акцентом — на её юбке была фотография её матери.