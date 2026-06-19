Кристина Агилера сияла в полупрозрачном платье во время выступления на открытии Президентского центра Обамы

Кристина Агилера / © Associated Press

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Кристина Агилера поразила поклонников, появившись на открытии Президентского центра Обамы. Певица была одета в полупрозрачное платье от Prabal Gurung с длинным шлейфом, когда исполнила песню Луи Армстронга «What a Wonderful World» в Чикаго в четверг.

Кристина Агилера / © Associated Press

У её платья было асимметричное декольте, много складок и вырезы на талии. Также наряд включал полупрозрачную юбку со шлейфом, а само платье украшали блестки.

Кристина Агилера / © Associated Press

45-летняя женщина выбрала украшения в стиле минимализма, в частности серебряные кольца с камнями, а её светлые волосы были уложены в элегантные локоны.

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Образ певицы был интересным, но без преувеличений: всё было сбалансировано, уместно для сцены и в меру гламурно. В зале также присутствовали Барак Обама с женой Мишель и их дочерьми Сашей и Малией.

Кристина Агилера / © Associated Press

Кроме того, супруги Байдены приняли участие в открытии Президентского центра Обамы в Чикаго, и Мишель особенно поразила всех, ведь она выбрала наряд с символическим акцентом — на её юбке была фотография её матери.

Мишель и Барак Обамы / © Associated Press

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