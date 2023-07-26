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"Крізь кордони": Павел Зибров презентовал новый гимн любви на расстоянии

"Крізь кордони": Павел Зибров презентовал новый гимн любви на расстоянии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1043
Время на прочтение
1 мин
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"Крізь кордони": Павел Зибров презентовал новый гимн любви на расстоянии

Павел Зибров

Народный артист Украины порадовал поклонников и поклонниц новой песней.

Главный усач страны Павел Зибров представил новую композицию – "Крізь кордони", в которой воспевает чувство любви на расстоянии. Актуальна, чувственна и патриотическая – именно так описывают поклонники новый трек в комментариях под публикацией в соцсетях артиста.

"Крізь кордони" – песня, которая коснется глубины души всех разобщенных войной семей, о любви которой нет предела, о настоящих чувствах, которые многих из нас мучают в эти тяжелые мгновения, когда ты не можешь быть рядом с любимым человеком, но через границы на крыльях мыслями летишь к нему", – прокомментировал певец.

Музыку и слова к песне написал Ростислав Галаган, а видеоанимацию – Анастасия Панконина.

Песня уже доступна на всех медиплощадках для прослушивания.

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Дата публикации
Просмотры
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