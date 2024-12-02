Крокодил Данди изменился: как сейчас выглядит любимец миллионов 85-летний Пол Хоган

Он был любимцем миллионом и иногда еще выходит в свет.

С 1986 по 2001 год на экраны вышло несколько комедийный фильмов под названием "Крокодил Данди". В центре сюжета каждый раз был охотник на крокодилов по имени Майкл Дж. "Крокодил" Данди, которого во всех частях сыграл австралийский актер Пол Хоган.

За эту роль он получил премию "Золотой глобус" и даже в 1987 году был номинирован на "Оскар". В прокате фильм собрал 330 млн долларов, став одним из наиболее успешных проектов австралийского кинематографа. Что интересно, Хоган был не только актером в этой ленте, но также соавтором сценария. Роль стала самой прорывной в его карьере, а персонаж - частью поп-культуры в разных странах. Некоторые фразы Крокодила стали очень популярны.

Сейчас Крокодилу Данди уже 85 лет и он иногда еще появляется на публике. В последний раз Пол Хоган выходил на красную дорожку с феврале 2024 года.

Пол Хоган / Фото: Associated Press

Посмотреть, как выглядел актер в молодости и в своем знаменитом киношном образе, вы можете на фото ниже.

Пол Хоган, 1976 год / Фото: Getty Images

Пол Хоган, 1987 год / Фото: Getty Images

Пол Хоган, 1987 год / Фото: Getty Images

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