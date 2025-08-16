ТСН в социальных сетях

Кропотливая работа: костюмеры "И просто так…" показали, как подбирали наряды для Сары Джессики Паркер

Актриса, перед тем как войти в кадр, подбирала каждый свой наряд с командой, поскольку мода была важнйо составляющей этого шоу.

Американский сериал «И просто так…» вышел 9 декабря 2021 года на HBO Max и стал продолжением культового сериала «Секс в большом городе». Он выходил на протяжении трех сезонов, но летом 2025-го было объявлено о его закрытии. В этом проекте главная актриса Сара Джессика Паркер продемонстрировала множество разных образов, которые сочетали в себе вещи из новых коллекций, а также винтажные находки и даже наряды из прошлых сезонов, которые выходили в 1990-2000 годах.

Подготовка по подбору нарядов для героини была кропотливой и длительной, ведь команда костюмеров не только должна была подобрать и подогнать их для Паркер, но также проводилось много примерок, на которых актриса непосредственно сама смотрела, что ей больше идет. На странице And Just Like That… Costumes костюмеры сериала Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго показали как Паркер примеряла разные варианты жакетов, сумок, накидок и украшений к голубому платью от Vivienne Westwood.

Платье, которое выбрала Паркер для сериала особенное. Дело в том, что это наряд «Золушка» из коллекции весна-лето 2011, приобретенный на прошлогоднем аукционе личного архива покойного дизайнера. Это редкое изделие сочетает в себе два классических образа Кэрри: любовь к Вествуд и роль современной Золушки.

Платье было продано на аукционе за 25200 фунтов стерлингов (это около 34 158 долларов).

В результате примерок актриса выбрала вариант с бежевой накидкой. Такде образ она дополнила туфлями от Aquazzura со стразами и синей сумкой от Venetia Studium.

Именно в этом платье Вивьен вышла на сцену в конце показа в 2011 году.

Вивьенн Вествуд в 2011 года в конце показа коллекции осень-зима 2011-2012 в Париже / © Associated Press

Вивьенн Вествуд в 2011 года в конце показа коллекции осень-зима 2011-2012 в Париже / © Associated Press

Вивьенн Вествуд в 2011 года в конце показа коллекции осень-зима 2011-2012 в Париже / © Associated Press

Вивьенн Вествуд в 2011 года в конце показа коллекции осень-зима 2011-2012 в Париже / © Associated Press

В сериале Паркер в этом наряде выглядела сногшибатено. Образ также дополнила объемная прическа с легкими волнами.

Сара Джессика Паркер во время съемок сериала «И просто так…» / © Getty Images

Сара Джессика Паркер во время съемок сериала «И просто так…» / © Getty Images

Сара Джессика Паркер во время съемок сериала «И просто так…» / © Getty Images

Сара Джессика Паркер во время съемок сериала «И просто так…» / © Getty Images

