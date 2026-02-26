Крошка на миллион: модель в черном купальнике устроила фотосессию на таиландском острове

Джессика Гейл

Реклама

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — отдыхает на таиландском острове Пхи-Пхи. Девушка там не теряет времени: она наслаждается отдыхом, загорает, катается на яхте и много фотографируется.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс устроила себе фотосессию в новом пляжном луке и показала в Instagram, что из этого получилось.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл была одета в черный купальник, который состоял из лифа и плавок с высокой посадкой и поясом с золотой пряжкой.

Реклама

Джессика Гейл

Джессика похвасталась стройной фигурой и красивым загаром.

Джессика Гейл

Модель сделала укладку с мягкими волнами, макияж в нежных оттенках, молочный маникюр, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — золотыми браслетами.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл выложила снимки в соблазнительном красном ансамбле, в котором похвасталась пышным бюстом.