- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Крошка на миллион: модель в черном купальнике устроила фотосессию на таиландском острове
Джессика Гейл порадовала фолловеров новыми снимками из отпуска в Таиланде.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — отдыхает на таиландском острове Пхи-Пхи. Девушка там не теряет времени: она наслаждается отдыхом, загорает, катается на яхте и много фотографируется.
Джесс устроила себе фотосессию в новом пляжном луке и показала в Instagram, что из этого получилось.
Гейл была одета в черный купальник, который состоял из лифа и плавок с высокой посадкой и поясом с золотой пряжкой.
Джессика похвасталась стройной фигурой и красивым загаром.
Модель сделала укладку с мягкими волнами, макияж в нежных оттенках, молочный маникюр, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — золотыми браслетами.
Напомним, ранее Джессика Гейл выложила снимки в соблазнительном красном ансамбле, в котором похвасталась пышным бюстом.