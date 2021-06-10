Крупным планом: Эмили Ратажковски показала, как кормит ребенка грудью

Модель отправилась на отдых с ребенком.

7 июня американская модель Эмили Ратажковски отпраздновала 30-летие. Фото с вечеринки, проходящей в тесном кругу, она показывала в своем фотоблоге. Для вечеринки Эмили выбрала платье Versace из коллекции весна-лета 2021 с вышивкой стразами в виде морских звезд. Наряд эффектно подчеркнул пышную грудь модели. Свой образ звезда дополнила силиконовыми мюли с острыми носками.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Как оказалось, празднование прошло на островах Теркс и Кайкос, что в Атлантическом океане.

На отдых Эмили улетела с ребенком и показала, как прямо на пляже кормит его грудью.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Также Ратажковски показала пляжный образ, состоящий из слитного купальника с цветочным принтом, вязаной пестрой панамы и золотого колье на шее.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

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