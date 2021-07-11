Круто погуляли: участницы "Холостяка-11" в сексуальных нарядах повеселились на Atlas Weekend

Круто погуляли: участницы "Холостяка-11" в сексуальных нарядах повеселились на Atlas Weekend

Стилист и бывшая порноактриса сходили на музыкальный фестиваль в Киеве.

Участницы 11-го сезона шоу "Холостяк" – стилист Александра Миколюк, экс-порноактриса Анастасия (Адель Асанти) и блогер Надин повеселились на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Снимками и видео оттуда поделилась в своем Instagram Саша.

Девушки энергично танцевали под выступления любимых артистов, громко пели, дурачились и фотографировались.

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"Атлас уикенд и мои сумасшедшие друзья", - написала Александра.

Саша надела на фестиваль черное платье с вырезами в зоне декольте и на животе, а также с высокими разрезами, и черные босоножки.

На Насте был бежевый кроп-топ с принтом, черные велосипедки с кожаным поясом и черные бабуши с массивными золотыми цепями.

На Надин был белый кроп-топ, белая юбка с бахромой и светлые ботильоны с бахромой.

Напомним, на фестивале также побывали главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан. Они тоже отлично провели время там.

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