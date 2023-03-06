Кружевная юбка, пайетки и макияж с тенями: три эпатажных образа Джареда Лето в Париже

Он не мог пропустить презентацию коллекций осень-зима 2023-2024.

Актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето - еще и большой модник. Он дружит и сотрудничает с многими брендами, поэтому неудивительно, что решил посетить Неделю моды в Париже.

На модных мероприятиях актер продемонстрировал несколько довольно эпатажных образов, которые мы собрали ниже.

Показ бренда Off-White

Джаред появился на этом модном шоу в белом костюме, в котором сочетал очень длинное кожаное пальто с тиснениями и поясом с пиджаком и брюками, которые были декорированы заклепками. Также на нем были оригинальные ботинки с металлическим декором, черные перчатки и солнцезащитные очки.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Показ бренда Givenchy

Джаред не боится экспериментировать, поэтому на презентацию новой коллекции Givenchy пришел в черных брюках и пиджаке, расшитом пайетками. Образ Лето дополнили серебристая сумка и ботинки.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Но вот особое внимание в образе привлекали красный макияж глаз и украшение на зубах.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Показ бренда Vivienne Westwood

На этом модном мероприятии образ Лето был самым необычным, поскольку актер сочетал пестрые лосины с кружевной полупрозрачной серой юбкой. Также на нем была рубашка оверсайз в клетку и серое пальто, просто накинутое на плечи, как кейп.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

На зубы Джаред тоже надел украшение, а на лице нарисовал синюю полоску.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

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