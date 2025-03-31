Кружево, блестки и мех: Сьюки Уотерхаус посетила премию Billboard Women in Music Awards

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

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Актриса и певица Сьюки Уотерхаус — возлюбленная Роберта Паттинсона — прибыла на церемонию вручения премии Billboard Women in Music Awards, которая состоялась в субботу, 29 марта, в Калифорнии.

Для этого мероприятия она с ног до головы нарядилась в лук от известного Модного дома Valentino. Наряд знаменитости был из коллекции весна-лето 2025. Ее лук включал полупрозрачную блузу оттенка пыльной розы с рюшами и кружевным украшением, а также длинную гламурную юбку, полностью расшитую пайетками и бисером. Юбка была к тому же украшена аппликациями в виде больших и объемных цветов, а также атласным бантом на талии. Необычным элементом лука стала также меховая отделка на подоле юбки и накидка.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Волосы Сьюки уложила в объемную прическу, сделала нежный макияж, надела пару черных кружевных перчаток и завершила свой лук массивными серьгами.

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Напомним, что шоу бренда Valentino было историческим для мира моды, ведь коллекцию тогда презентовал новый креативный директор марки — модельер Алессандро Микеле, который ранее возглавлял Дом Gucci.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press Сьюки Уотерхаус / © Associated Press Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Associated Press Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Getty Images Сьюки Уотерхаус / © Associated Press Сьюки Уотерхаус / © Getty Images Сьюки Уотерхаус / © Associated Press Сьюки Уотерхаус / © Associated Press