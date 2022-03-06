Ксения Мишина посвятила президенту Зеленскому трогательный пост

Украинская актриса Ксения Мишина, которая родом из Севастополя, опубликовала в Instagram очень трогательный пост в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

"Я хочу посвятить этот пост тебе, НАШ ПРЕЗИДЕНТ @zelenskiy_official ! Можно сегодня на ты?

Такого смелого, отчаянного, преданного своей стране президента у нас еще не было.

Еще никто из предшествующих руководителей не был настолько включен в защиту страны, идею, независимость.

Ты поднял на уши весь мир своими звонками, своей настойчивостью и борьбой за правду и справедливость!

Здесь в просторах интернета просто с ума сходит наш враг. Тупоголовые бесы, зомбированные российскими ящиками с такими же тупоголовыми продажными бесами.

Но также я получаю множество сообщений поддержки от россиян, которые понимают всю ущербность поступков своего государства и это радует.

Наша армия стала ПРИМЕРОМ всему миру. Весь мир на нашей стороне, благодаря тебе, президент и нашим ребятам, которые ежеминутно отстаивают украинскую землю, украинскую независимость! Спасибо тебе! История будет ГОРДИТЬСЯ таким президентом!", - написала Мишина.

К слову, восхищается украинским президентом сейчас весь мир. Об этом публично говорят многие звезды, политики, мировые лидеры.

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