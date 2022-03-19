Ксения Мишина потроллила кремлевского "фюрера"

Вчера российский "фюрер" выступил перед тысячами людей в Лужниках. Но в его физическое присутствие на стадионе в Москве верят не все.
Украинская актриса Ксения Мишина одна из тех, кто припустила, что Путина на самом деле не было среди 200-тесячной толпы на стадионе. В своих Instagram сторис девушка намекнула, что кремлевский диктатор уже "офакапился", когда выступал якобы в присутствии стюардесс, которых на самом деле не было и предположила, что на стадионе его тоже не было.
"А че в него никто не выстрелил, миллион же дают, уже даже больше?", - написала Ксения.
Напомним, на выступление президент РФ приехал в дутом пальто от люксового итальянского бренда Loro Piana за почти полтора миллиона рублей из коллекции осень-зима 2021-22. Пользователи соцсетей, в том числе и российский политический и общественный деятель Любовь Соболь написала в Твиттере, что "неплохо было бы начать российское импортозамещение с импортозамещения гардероба Путина".
Путин не изменяет себе — в Лужниках он появился в пуховике Loro Piana за 1,4 миллиона рублей— Соболь Любовь (@SobolLubov) March 18, 2022
Неплохо было бы начать российское импортозамещение с импортозамещения гардероба Путина. pic.twitter.com/q1dIwRxRZw
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