Ксения Мишина потроллила кремлевского "фюрера"

Вчера российский "фюрер" выступил перед тысячами людей в Лужниках. Но в его физическое присутствие на стадионе в Москве верят не все.

Украинская актриса Ксения Мишина одна из тех, кто припустила, что Путина на самом деле не было среди 200-тесячной толпы на стадионе. В своих Instagram сторис девушка намекнула, что кремлевский диктатор уже "офакапился", когда выступал якобы в присутствии стюардесс, которых на самом деле не было и предположила, что на стадионе его тоже не было.

Путин / Instagram Ксении Мишиной

"А че в него никто не выстрелил, миллион же дают, уже даже больше?", - написала Ксения.

Путин / Instagram Ксении Мишиной

Напомним, на выступление президент РФ приехал в дутом пальто от люксового итальянского бренда Loro Piana за почти полтора миллиона рублей из коллекции осень-зима 2021-22. Пользователи соцсетей, в том числе и российский политический и общественный деятель Любовь Соболь написала в Твиттере, что "неплохо было бы начать российское импортозамещение с импортозамещения гардероба Путина".

Путин не изменяет себе — в Лужниках он появился в пуховике Loro Piana за 1,4 миллиона рублей



Неплохо было бы начать российское импортозамещение с импортозамещения гардероба Путина. pic.twitter.com/q1dIwRxRZw — Соболь Любовь (@SobolLubov) March 18, 2022

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