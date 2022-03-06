Ксения Собчак сбежала из России в Израиль

Российская журналистка Ксения Собчак "засветилась" в Израиле, хотя ранее сообщала, что повезла ребенка на каникулы в Стамбул.
Одиозную знаменитость заметили в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, когда она стояла в очереди за багажом. На снимке рядом с ней стоял сын Платон.
"Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт. Муж в Москве — приходите завтра на его "Дядю Леву", он там играет", - писала она в своем телеграмм-канале ранее.
Предположительно Собчак отправилась в Израиль, потому что ее 5-летний Платон имеет право получить израильское гражданство по ЗОВ (законе о возвращении), ведь его дед Эммануил Гедеонович Виторган – еврей.
Ранее появилась информация, что страну оставили Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой, а также Земфира и Рената Литвинова.
Читайте также:
- "Мы не собираемся сдаваться": Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу
- Deep Purple поддержали Украину и вернули Медведеву его автограф
- Стинг поддержал украинцев песней, которую не исполнял много лет
- Принц Чарльз и герцогиня Камилла помолились за Украину
- Победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал спел песню на украинском языке
- Тина Кароль назвала Путина "сыном дьявола", а Маша Ефросинина в эмоциональном видео призвала россиян прийти в себя
- Джамала обратилась к россиянам: "Россия, не молчи! Скажи, что ты реально гуманная, но без "спасательной херни!"
- Ким Кардашян на многомиллионную аудиторию в Instagram увлеклась президентом Зеленским
- "Не молчи": Катя Осадчая обратилась к Анне Седоковой
- Андрей Данилко эмоционально высказался о Путине: "Тебе нужно зайти в свой бункер и застрелиться на х*й!"
- Роберт Де Ниро о войне России с Украиной: "Мы должны что-то сделать... чтобы остановить такую агрессию"
- Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн