Ксения Собчак сбежала из России в Израиль

Российская журналистка Ксения Собчак "засветилась" в Израиле, хотя ранее сообщала, что повезла ребенка на каникулы в Стамбул.

Одиозную знаменитость заметили в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, когда она стояла в очереди за багажом. На снимке рядом с ней стоял сын Платон.

"Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт. Муж в Москве — приходите завтра на его "Дядю Леву", он там играет", - писала она в своем телеграмм-канале ранее.

Предположительно Собчак отправилась в Израиль, потому что ее 5-летний Платон имеет право получить израильское гражданство по ЗОВ (законе о возвращении), ведь его дед Эммануил Гедеонович Виторган – еврей.

Ранее появилась информация, что страну оставили Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой, а также Земфира и Рената Литвинова.

Читайте также: