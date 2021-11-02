Кому больше идет: пышнотелая рэперша Lizzo повторила необычный образ Ким Кардашьян на Met Gala 2021

33-летняя американская рэп-исполнительница решила скопировать лук Ким Кардашьян, в котором она блистала на Бале Института костюма.
Провокационная и бодипозитивная рэперша Lizzo обожает эпатировать публику своими образами. Знаменитость снова своей выходкой заставила общественность о себе говорить.
Рэп-исполнительница решила повторить необычный аутфит от Balenciaga Ким Кардашьян на Met Gala 2021.
Lizzo надела черную обтягивающею тунику со шлейфом и широкими рукавами, черные перчатки и черные лосины. Она была без обуви.
Но главным акцентом в ее образе, как и в образе Ким, была черная маска-балаклава на голове с отверстием для длинного хвоста.
Lizzo в этом аутфите устроила себе целую фотосессию.
Рэперше так понравился лук, что она вовсе не хотела его снимать. Lizzo сделала маленькие дырки на балаклаве для глаз и рта и начала дурачиться на камеру.
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