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Кто бы мог подумать: как Блейк Лайвли повторно надела платье со съемок во время беременности

Кто бы мог подумать: как Блейк Лайвли повторно надела платье со съемок во время беременности

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

У актрисы отличный вкус, а также, как оказалось, она очень бережлива.

Блейк Лайвли - мать четырех детей, а также обладательница отличного вкуса и огромного гардероба. Но несмотря на возможность купить все, что пожелает, актриса продолжает носить повторно многие наряды со своего шкафа.

В число любимых дизайнерских вещей Блейк попало платье от бренда Missoni. Это необычный блестящий наряд с ассиметричным подолом, двумя бретельками и имитацией маки под низом.

Впервые это платье Лайвли надела в 2011 году на программу Tonight Show с Джеем Лено, которое тогда снималось в Калифорнии. Наряд актриса дополнила обувью на высокой платформе и каблуках лаймового цвета, а также множеством браслетов на руке.

Блейк Лайвли / © Getty Images
Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Но как оказалось, платье актриса много лет берегла и продолжала носить. В 2022 году, во время беременности, Блейк опять надела этот наряд, когда отдыхала с семьей. Фотографией в платье она поделилась в Instagram.

Блейк Лайвли / © Инстаграм Блейк Лайвли
Блейк Лайвли / Фото: Инстаграм Блейк Лайвли

Спустя много лет звезда совершенно не изменилась.

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