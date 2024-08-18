Кто бы мог подумать: как Блейк Лайвли повторно надела платье со съемок во время беременности

У актрисы отличный вкус, а также, как оказалось, она очень бережлива.
Блейк Лайвли - мать четырех детей, а также обладательница отличного вкуса и огромного гардероба. Но несмотря на возможность купить все, что пожелает, актриса продолжает носить повторно многие наряды со своего шкафа.
В число любимых дизайнерских вещей Блейк попало платье от бренда Missoni. Это необычный блестящий наряд с ассиметричным подолом, двумя бретельками и имитацией маки под низом.
Впервые это платье Лайвли надела в 2011 году на программу Tonight Show с Джеем Лено, которое тогда снималось в Калифорнии. Наряд актриса дополнила обувью на высокой платформе и каблуках лаймового цвета, а также множеством браслетов на руке.
Но как оказалось, платье актриса много лет берегла и продолжала носить. В 2022 году, во время беременности, Блейк опять надела этот наряд, когда отдыхала с семьей. Фотографией в платье она поделилась в Instagram.
Спустя много лет звезда совершенно не изменилась.
Читайте также:
- Была как принцесса: Блейк Лайвли посетила премьеру в пышном платье от Versace
- В платье со стразами и орхидеями: Блейк Лайвли сияла на красной дорожке фильма "Оставь, если любишь"
- Повторила культовый образ: Блейк Лайвли пришла на премьеру фильма в платье Бритни Спирс