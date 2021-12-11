Кто она: финалист шоу "Холостячка" встречается с соседкой Златы Огневич

Дмитрий Шевченко строит отношения с девушкой, которая живет в одном подъезде со Златой.

Состоялось пост-шоу "Жизнь после проекта", в котором участники шоу "Холостячка-2" рассказали, как изменилась их жизнь после участия в реалити-шоу.

В студии появился финалист проекта – Дмитрий Шевченко. Он рассказал, что после того, как Злата на финальной церемонии не ответила ему взаимностью, он почувствовал сильную боль. Мужчина признался, что это было словно его ударили током и облили холодной водой. Он был опустошен.

Чтобы, хоть как-то отвлечься, после того, как певица не смогла принять его предложения, он начал активно тренироваться. Его поддерживали родители и участник реалити-шоу "Холостячка" – Илья, с которым он подружился.

После шоу Дмитрий раз общался со Златой по телефону. Они говорили по поводу сертификата, который Дмитрий подарил ее родителям. Певица рассказала, как все прошло. Шевченко также признался, что у него нет зла и обиды на Огневич. Благодаря ей он научился выражать свои чувства и эмоции. А Злата, в свою очередь, не жалеет о своем выборе.

Дмитрий Шевченко и Злата Огневич / Instagram Холостяк СТБ

Сейчас Дима переехал жить в Киев. Он работает тренером, развивает свой блог в Instagram. Еще мужчина снялся в эпизоде сериала "Кофе с кардамоном".

Также Шевченко признался, что после проекта он встретил девушку, с которой начал встречаться. И он счастлив с ней. Дима первый написал ей в Facebook.

"В самом начале мне понравилась внешне. Потом предложил встретиться. Мы увиделись - один раз, второй раз. То, что мне хорошо с этим человеком – это однозначно. То, что есть чувства - это да. Это больше, чем симпатия – это 100 процентов. Я хочу дальше строить отношения с этим человеком. Спокойно, уверенно, чтобы не было спешки", - откровенно сказал Шевченко.

Кто эта девушка, Дима не признался. Ведущий Григорий Решетник предположил, что это участница первого сезона шоу "Холостяк" Екатерина Шеффер, которая занимается с ним боксом. Но Дима это не подтвердил, так как решил оставить это в секрете.

Оказалось, также, что его девушка живет в одном доме со Златой. Огневич даже случайно встретила Шевченко утром в лифте своего дома. Он поздоровался и убежал. Артистка была удивлена встретить Диму там.

Григорий Решетник живет в одном жилом комплексе с Огневич и он также видел однажды там на районе Дмитрия.

Напомним, Огневич и Задворный рассказали, как сложились их отношения после проекта.

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