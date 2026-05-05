Кто подтягивается лучше: Виктория Бекхэм vs. Дэвид Бекхэм
Супруги любят проводить совместные тренировки в спортзале.
51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls — поделилась в своем Instagram серией фото и видео с совместной тренировки с мужем, 51-летним экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом.
Звездная пара показала, как поддерживает форму: они по очереди выполняли подтягивания, демонстрируя отличную физическую подготовку и спортивный азарт. Видео получилось не только мотивирующим, но и с ноткой юмора, ведь супруги явно наслаждались процессом и подшучивали друг над другом.
Позже Дэвид не упустил возможности похвастаться своим рельефным прессом, тогда как Виктория сделала акцент на своей гибкости и продемонстрировала свою растяжку. В подписи к одному из кадров дизайнер с иронией обратилась к подписчикам: «Сможет ли он так?» — намекнув на то, что ее супругу вряд ли удастся повторить подобное упражнение.
