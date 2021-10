Невероятно красивая: кто создал наряд Адель для нового клипа Easy On Me

В новом ролике певица рассказала о своей жизни и продемонстрировала идеальный осенний аутфит.

Британская певица Адель вернулась в мир шоу-бизнеса после шестилетнего перерыва. 15 октября она выпустила свой новый сингл - балладу Easy On Me. Песню она написала совместно с американским продюсером Грегом Керстином, а клип для этой композиции снял Ксавье Долан, ранее работавший с ней над видео Hello.

В ролике Адель покидает свой дом, садится в машину и уезжает. Дом при этом она выставляет на продажу. Пока певица едет по дороге, она слушает музыку на старой кассете и встречает разных людей, которые тоже едут куда-то.

Изначально клип черно-белый, но чем дальше она уезжает от дома, тем красочнее становится ролик, что дает нам возможность рассмотреть ее образ, который выдержан в схожих тонах и передает осеннюю атмосферу. Наряд Адель был выполнен на заказ французским модным домом Lanvin. Образ, над которым поработала целая команда профессионалов, состоял из винилового плаща насыщенного бордового цвета, шоколадных брюк-палаццо и красной водолазки. Завершили лук сапоги на высоких шпильках, элегантная прическа, макияж с яркой помадой и фирменными стрелками, а также эффектный маникюр в цвет образа и несколько золотых украшений от ювелирных брендов Jennifer Fisher и House Of Harlow 1960.

Клип на песню Easy On Me стал продолжением хита 2015 года Hello. В том ролике она наоборот, приезжает в дом. Новый альбом, который получит название "30", написан под влиянием развода Адель с Саймоном Конецки. В новом сингле она обращается и к бывшему мужу, и к их сыну Анджело, объясняя, почему не может быть рядом с его отцом.

