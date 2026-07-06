Кто выступит на Atlas Festival 2026: от легенд украинской сцены до молодых звезд

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В этом году Atlas Festival пройдет в Киеве 17–19 июля под лозунгом «Объединяет. Вдохновляет. Помогает». Уже по традиции фестиваль станет не только масштабным музыкальным событием, но и платформой для благотворительности и поддержки Украины.

Совместно с фондом «Повернись живим» и ПриватБанком организаторы запускают масштабный сбор 150 миллионов гривен в поддержку проекта «Дронопад», который поможет усилить защиту украинского неба.

«Сбор 150% — это о каждом из нас. В моменты, когда кажется, что силы на пределе, мы находим в себе ещё 50% сверху. Быть частью Family — значит разделять эти ценности. Ты не просто вносишь пожертвование — ты и есть эти 150%», — отмечают организаторы фестиваля.

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Кто выступит на Atlas Festival 2026

Гостей ждут десятки украинских артистов, представляющих различные музыкальные жанры — от поп-музыки и рока до инди, альтернативы, рэпа и электронной музыки.

17 июля главными звездами фестиваля станут:

MONATIK;

«Жадан і Собаки»;

NIKOW и другие.

18 июля на сцену выйдут:

Артем Пивоваров;

KOLA;

«Один в каное»;

SadSvit и другие.

19 июля публику будут развлекать:

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«Бумбокс»;

«Без Обмежень»;

«Друга Ріка»;

KURGAN & AGREGAT;

breathe и другие.

Помимо хедлайнеров, в программе фестиваля заявлены «Хейтспіч», The Unsleeping, SKYLERR, «Фактично Самі», Shmiska, литературно-музикальное объединение «МУР», LATEXFAUNA, Шугар, Zwyntar, Phil It, IVAN LIULENOV, KLER, Ницо Потворно, «Теорія Розбитих Вікон», DREVO, KHAYAT и многие другие.

Первый международный артист фестиваля

Организаторы уже объявили первого международного участника лайнапа этого года. Впервые на сцене Atlas Festival выступит австралийский дуэт breathe.

Музыкальный проект из Сиднея, в состав которого входят Эндрю Грант и Шон Уокер, работает в жанрах downtempo и electronic soul. Их музыка сочетает в себе атмосферное звучание, глубокий суббас, мягкий вокал и кинематографическую эстетику.

Сами музыканты уже обратились к украинским поклонникам с теплыми словами:

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«Мы едем в Украину, потому что некоторые связи должны стать реальными — лицом к лицу, в одной комнате, дыша одним воздухом. Для тех, кто чувствует. Для Украины».

Нынешний Atlas Festival в очередной раз доказывает, что современная украинская музыка — это не только концерты и яркие выступления, но и сообщество людей, готовых объединяться ради важных дел. Именно поэтому фестиваль уже давно стал не просто музыкальным событием лета, а символом единства, поддержки и несокрушимости.

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