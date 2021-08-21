Куда пропала Джилл Байден: первую леди США сфотографировали с костылями

Пока что первая леди отдыхает дома и на публике не появляется.

Уже несколько недель первая леди США Джилл Байден не появляется на публике из-за травмы ноги. В конце июля, во время визита на Гавайи, она гуляла на пляже острова Оаху и наступила на что-то ногой из-за чего вынуждена была обратиться за медицинской помощью. Операцию ей сделали в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Также читайте Никогда его не снимает: любимое украшение Джилл Байден

Свою травму первая леди не комментировала, но после оказания помощи отправилась в их с мужем семейный загородный дом в Делавэре. Джилл Байден сфотографировали, когда она садилась на президентский борт Marine One.

70-летняя первая леди шла на костылях и со специальным бандажом на левой ноге. Одета она была в светлое удобное платье, а на другой ноге у нее был кроссовок. Президент шел за ней, нес вещи и помог подняться на борт.

Джилл Байден / Getty Images

Читайте также: В гороховом платье и на шпильках: 70 летняя Джилл Байден на открытии Олимпиады в Токио

Стильные образы первой леди США Джилл Байден (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку