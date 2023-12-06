Кукла-супермодель: Клаудия Шиффер стала Барби в платье Versace

Компания Mattel выпустила куклу в виде модели.
53-летняя супермодель 90-х - Клаудия Шиффер – стала прообразом куклы Барби. Она призналась, что сбылась ее детская мечта.
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Кукла была выпущена в легендарном голубом плиссированном платье с фигурным лифом, в котором модель выходила на подиум в рамках показа коллекции осень-зима Atelier Versace в 1994 году. На сайте Mattel Creations можно купить эту Барби за 85 долларов.
Напомним, в рамках промотура фильма "Барби" исполнительница главной роли – Марго Робби - и стилист Эндрю Мукамал разработали множество ярких и гламурных образов розового цвета. Но больше всего поклонников актрисы и фильма заинтересовало десять нарядов, на которые вы можете посмотреть в нашем материале.
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