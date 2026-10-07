Культовая сумка Коко Шанель вернулась на подиум: бренд Chanel представил уникальную модель 2.55 в Париже

Сумка Chanel / © Getty Images

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В рамках Недели моды в Париже креативный директор Модного дома Chanel Маттье Блази представил коллекцию на сезон весна-лето 2027 года. Показ открывала и завершала модель Дианира Гурбушер, а в руке она держала легендарную стеганую сумку со знаменитой застёжкой Mademoiselle — Chanel 2.55.

Коллекция была посвящена основательнице бренда и её наследию, а сумка, являющаяся бесспорным символом бренда, особенна тем, что она из архива и принадлежала самой дизайнерше.

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Дианира Гурбушер / © Getty Images

В 1910 году Шанель открыла в Париже магазин шляп Chanel Modes, а через два года — первый бутик бренда в Довиле. Ещё через год дизайнер представила линию спортивной одежды. Особое значение сумка 2.55 приобретает именно благодаря году её создания — 1955-му. Именно он частично объясняет название модели: цифра «2» символизирует февраль — месяц, в котором она была создана.

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Шанель стремилась создать практичную сумку, вдохновившись военными моделями того времени. Её предназначалось носить на плече, а цепочка вместо обычной короткой ручки позволяла освободить руки.

«Мне надоело носить сумки в руках и постоянно их терять, поэтому я добавила ремешок и стала носить их на плече», — цитируют Шанель на сайте бренда.

Дианира Гурбушер / © Getty Images

Сумка также отличалась необычной техникой изготовления. В Chanel отмечают, что её прошивали наизнанку, по принципу, схожему с пошивом одежды. Внутри сумки предусмотрели отдельное потайное отделение для помады, карман на молнии под передним клапаном — для писем. Закруглённый задний карман сумки напоминает культовую картину «Мона Лиза», которую, по некоторым данным, Шанель особенно любила. Бордовая подкладка модели 2.55, в свою очередь, отсылает к цвету здания аббатства Обазин — приюта, где будущая дизайнерша жила с подросткового возраста.

Сумка Chanel / © Getty Images

Коко Шанель скончалась в 1971 году, и на некоторое время бренд утратил свою силу. Новый этап в истории Модного дома начался в 1983 году, когда его креативным директором стал Карл Лагерфельд. Именно во время его работы появилась знаменитая застежка с переплетёнными буквами CC, а в 2005 году Лагерфельд также вернул в коллекции бренда модель 2.55 — в честь 50-летия сумки.

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