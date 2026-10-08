Майкл Джексон / © Associated Press

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Аукционный дом Julien’s Auctions объявил о проведении аукциона Michael Jackson: The Fashion Legacy Auction. Аукцион пройдет в рамках мероприятия Julien’s Celebrity & Pop Culture Experience с 7 по 9 декабря в отеле Rosewood Abu Dhabi.

Уникальные вещи, принадлежавшие Майклу Джексону: куртка, лоферы, перчатка / © Getty Images

Поклонники и коллекционеры смогут приобрести поистине культовые предметы, связанные с певцом. Среди особых лотов — перчатка, которую Майкл Джексон носил на сцене, и лоферы Moonwalk, в которых он исполнял песню Billie Jean во время телешоу Motown 25: Yesterday, Today, Forever в 1983 году. Также на аукцион будут выставлены знаменитая красно-черная кожаная куртка и черные туфли, которые Джексон носил в культовом клипе Thriller.

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Майкл Джексон в клипе «Thriller», 1983 год / © скриншот с видео

По словам соучредителя и исполнительного директора Julien’s Auctions Мартина Нолана, эти четыре предмета впервые почти за два десятилетия вновь будут выставлены на аукцион.

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«Для нас большая честь вновь представить эти исторические вещи. Куртка из клипа Thriller — это вещь, о которой мир не переставал говорить, и мы рады показать её вместе с перчаткой, украшенной стразами, которую Майкл Джексон носил во время первого исполнения „лунной походки“ на Motown 25, а также другими культурными артефактами. Каждый из них связан с моментом, навсегда изменившим поп-культуру», — отметил Нолан.

Куртка Майкла Джексона / © Getty Images

Куртка Майкла Джексона / © Getty Images

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет. Причиной смерти стало острое отравление пропофолом — мощным анестетиком, который вместе с другими седативными препаратами находился в его организме в смертельной концентрации.

Майкл Джексон в клипе «Thriller», 1983 год / © скриншот с видео

Аукцион пройдет на фоне возросшего интереса к наследию и творчеству Джексона после успеха биографического фильма «Майкл», вышедшего в апреле. Роль легендарного певца в фильме сыграл его племянник Джафар Джексон.

В беседе с партнером по фильму Майлзом Теллером для Interview Magazine в том же месяце Джафар рассказал, что после утверждения на роль более года никому из семьи не сообщал, что сыграет своего дядю.

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«Нет. Никто из моей семьи не знал об этом целый год. Я держал всё в секрете, пока не почувствовал, что готов рассказать. Но когда мама увидела меня на экране, это поразило её. Ей было трудно связать увиденное со мной, поэтому для неё это был очень эмоциональный момент», — поделился он.

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