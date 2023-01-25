Культовый дуэт снова вместе: Брэда Питта подловили на съемках нового фильма с Джорджем Клуни

Коллеги по фильму "Одиннадцать друзей Оушена" воссоединились на съемочной площадке в Нью-Йорке.
Голливудский актер Брэд Питт, который совсем недавно изменил прическу, попал под прицел папарацци в Нью-Йорке во время работы над новым фильмом-триллером "Волки" для Apple.
Актер был одет в серые штаны, кардиган и черную кожаную куртку, а в руке нес бутылку с напитком.
Также в кадр попал еще один известный актер - Джордж Клуни. Он тоже был одет в черную кожаную куртку и классические брюки. Также на нем была водолазка и жилетка.
С того времени как их видели вместе последний раз, прошло очень много лет. Эти два голливудских красавца появлялись на экранах в нескольких частях "Друзей Оушена", а также в фильме "После прочтения сжечь", который вышел еще в 2008 году. Подробности же новой картины пока не очень известны, как и то, когда состоится ее премьера, но, похоже, это будет, однозначно, стоящее внимания кино, поскольку актеры наконец-то смогли состыковать свои графики ради работы над ним.
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