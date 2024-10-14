Культовый показ Жана-Поля Готье: вспоминаем, как Мадонна 30 лет тому назад дефилировала в Париже

Певица вышла на подиум с коляской и щенком.

14 октября 1994 года, ровно 30 лет тому назад, поп-королева Мадонна приняла участие в показе Жана-Поля Готье. Шоу получило название Fin de Siècle (фр. конец века) и состоялось в Париже в рамках Недели моды. Бренд презентовал коллекцию прет-а-порте весна-лето 1995.

Показ был посвящен моде 30-х, 40-х и 50-х годов. В шоу дизайнер решил показать все, что любит в моде того времени.

"Мы, дизайнеры, думаем, что что-то изобрели, но это не так", — сказал Жан Поль Готье в интервью Vogue о своей коллекции Fin de Siècle, темой которой стал век моды, от корсетов с S-образным изгибом до лайкры.

Целью Готье не было копировать прошлое: "Делать точную копию — это несовременно", — сказал он. "Чтобы добиться современного силуэта, нужно смешивать десятилетия".

Если нынешняя мода определяется сочетанием высокого и низкого, то мода конца 1990-х была зациклена на старом и новом. "Многие молодые девушки любят старые фильмы и мечтают иметь старые платья, которые больше не найти", — сказал Готье в интервью The New York Times. "Я играл с этим".

Изюминкой его шоу тогда стала Мадонна - его подруга и главная поп-бунтарка мира. Она вышла на подиум в платье-комбинации с полупрозрачной юбкой и золотой вышивкой бисером на груди.

Мадонна / Фото: Associated Press

Во время шоу Мадонна толкала старинную коляску, в которой сидел маленький щенок. Затем она взяла его на руки и поцеловала.

Мадонна / Фото: Associated Press

Помимо платья на Мадонне было украшение украшение в волосах и золотистые босоножки на каблуках.

Мадонна / Фото: Associated Press

Мадонна / Фото: Associated Press

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