Купалась в бассейне обнаженной: Александра Даддарио улетела на отдых

Американская актриса Александра Даддарио, хорошо знакомая зрителям по сериалу "Белый лотос", опубликовала в блоге снимки из отпуска. Кадры, надо отметить, весьма пикантные.

36-летняя звезда полностью обнаженная позировала в бассейне, правда, стояла спиной к камере. Она наслаждалась купанием нагишом с живописным видом. А тот, кто снимал ее на камеру, прикрыл пальцем пятую точку звезды. Вероятнее всего, это был ее супруг.

Похоже, звезда отдыхает где-то в тропиках. А еще неделю назад актриса показывала фото с отдыха в заснеженных горах.

Напомним, летом Александра Даддарио вышла замуж за Эндрю Форма. Свадьбу сыграли в Новом Орлеан. Актриса тогда рассказала, как герцогиня Сассекская повлияла на ее свадебный образ.

Александра Даддарио в день свадьбы / Фото: instagram.com/alexandradaddario

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