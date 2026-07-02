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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
559
Время на прочтение
1 мин

Купание в море и легкие платья: Памела Андерсон показала, как встретила 59-летие в Сен-Тропе

Звезда поделилась серией атмосферных фотографий в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Известная актриса Памела Андерсон отметила свой 59-й день рождения на юге Франции, в Сен-Тропе. В своем Instagram звезда поделилась серией атмосферных фотографий, показав, как провела праздничные дни на побережье.

Во время отдыха актриса много гуляла вдоль моря, наслаждалась природой и плавала в лазурной воде. Судя по опубликованным кадрам и видео, отпуск прошел в спокойной и расслабленной атмосфере, вдали от шумных мероприятий и светских вечеринок.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Для прогулок Памела выбирала романтичные образы из легких натуральных тканей. Она позировала в воздушных платьях и свободных комплектах, которые идеально вписывались в средиземноморские пейзажи. Звезда также традиционно отказалась от яркого макияжа, оставаясь верной своему естественному стилю.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

В последние годы Андерсон все чаще делает выбор в пользу размеренного образа жизни и природной красоты. Она редко появляется с насыщенным макияжем, предпочитая минимализм, а свободное время проводит вдали от городской суеты, наслаждаясь природой и путешествиями.

Поклонники в комментариях поздравили актрису с днем рождения, отметив, что она выглядит счастливой, гармоничной и вдохновляющей.

Ранее, напомним, Памела Андерсон похвасталась своими огородом и цветущим садом.

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Дата публикации
Количество просмотров
559
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