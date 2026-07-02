- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 559
- Время на прочтение
- 1 мин
Купание в море и легкие платья: Памела Андерсон показала, как встретила 59-летие в Сен-Тропе
Звезда поделилась серией атмосферных фотографий в Сети.
Известная актриса Памела Андерсон отметила свой 59-й день рождения на юге Франции, в Сен-Тропе. В своем Instagram звезда поделилась серией атмосферных фотографий, показав, как провела праздничные дни на побережье.
Во время отдыха актриса много гуляла вдоль моря, наслаждалась природой и плавала в лазурной воде. Судя по опубликованным кадрам и видео, отпуск прошел в спокойной и расслабленной атмосфере, вдали от шумных мероприятий и светских вечеринок.
Для прогулок Памела выбирала романтичные образы из легких натуральных тканей. Она позировала в воздушных платьях и свободных комплектах, которые идеально вписывались в средиземноморские пейзажи. Звезда также традиционно отказалась от яркого макияжа, оставаясь верной своему естественному стилю.
В последние годы Андерсон все чаще делает выбор в пользу размеренного образа жизни и природной красоты. Она редко появляется с насыщенным макияжем, предпочитая минимализм, а свободное время проводит вдали от городской суеты, наслаждаясь природой и путешествиями.
Поклонники в комментариях поздравили актрису с днем рождения, отметив, что она выглядит счастливой, гармоничной и вдохновляющей.
Ранее, напомним, Памела Андерсон похвасталась своими огородом и цветущим садом.