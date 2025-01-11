Купила платье Карли Клосс с Met Gala: американская звезда реалити удивила кутюрным нарядом

Американская звезда реалити-шоу по имени Бронвин Ньюпорт решила не мелочится с выбором платья и купила практически культовый наряд, который в 2021 году носила супермодель Карли Клосс.

Однако это было не просто платье модели, а наряд, который она надевала на Met Gala - один из самых разрекламированных, эксклюзивных и гламурных гала-вечеров Нью-Йорка. Это был наряд от известного бренда Carolina Herrera и креативный директор марки Уэс Гордон продал и подогнал наряд для Бронвин.

В 2021 году тема на Met Gala звучала как In America: A Lexicon of Fashion и наряд Кайли должен был символизировать цветок Америки.

Карли Клосс / Фото: Associated Press

В своем Instagram Бронвин поделилась несколькими фотографиями, на которых она примеряет платье и подгоняет его под себя, чтобы надеть на мероприятие - съемки пост-шоу, посвященного реалити "Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити", в котором она снималась.

Бронвин Ньюпорт \ фото: instagram.com/bronwynnewport

"Я так благодарна Уэс Гордон и Carolina Herrera за то, что они взяли настоящее платье Карли Клосс с Met Gala из своего архива, сшили его и продали мне как для этого большого дня, так и для моей собственной коллекции", - написала она. Цену платья женщина не назвала.

Бронвин Ньюпорт \ фото: instagram.com/bronwynnewport

Бронвин Ньюпорт \ фото: instagram.com/bronwynnewport

Бронвин Ньюпорт \ фото: instagram.com/bronwynnewport

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