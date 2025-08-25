Купили очаровательные цветы: актриса Нина Добрев из "Дневников вампира" сходила с любимым на ярмарку

Нина Добрев / © Getty Images

Нину сфотографировали в Лос-Анджелесе с бойфрендом — олимпийским сноубордистом Шоном Уайтом. Пара вместе сходила на фермерский ярмарок, где купили прекрасный букет цветов, который нес Шон. Они шли по улице держась за руки и болтали. Нина была одета в черное платье миди с американской проймой и ассиметричным подолом, которое дополнила широким черным поясом с пряжкой. Образ актриса дополнила сумкой хобо от Prada, а также туфлями с открытой пяткой из змеиной кожи. Волосы она распустила и уложила в легкие волны, а также завершила образ солнцезащитными очками.

Ее бойфренд-спортсмен был одет в наряд светлого оттенка, поскольку сочетала шорты и футболку, а также кепку и кроссовки в оттенке айвори. На глазах у Шона были солнцезащитные очки.



Актриса и олимпийский чемпион начали встречаться в 2020 году, а до того Добрев была в отношениях со своим коллегой по сериалу «Дневники вампира» Иэном Сомерхолдером.

Также напомним, что Нина, несмотря на дикий успех сериала «Дневники вампира» не осталась в шоу до конца — в 2015 году актриса заявила, что покинет сериал после шестого сезона. Несколько раз она появлялась в проекте, как приглашенный персонаж. Сейчас она практически не снимается, но иногда появляется на светских мероприятиях. Не так давно Нина в пышном цветочном платье вышла на красную дорожку.