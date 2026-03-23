Курила сигары, дралась на дуэли и была одержима модой: история австрийской княгини, которая разрушала шаблоны

Паулина фон Меттерних родилась в Вене в 1836 году, а ее историю жизни рассказала историк Эми Боингтон в новом видео на своей платформе в Instagram (@history_with_amy).

Паулина была внучкой австрийского канцлера Клемента фон Меттерниха — человека, который фактически перестроил Европу после падения Наполеона. Поэтому она появилась на свет в очень влиятельной семье.

В 20 лет Паулина вышла замуж за своего дядю, князя Рихарда фон Меттерниха. Несмотря на близкие родственные связи и то, что он имел многочисленные романы с оперными певицами, их брак был счастливым и в нем родилось три дочери.

В 1859 году Рихарда назначили послом в Париже и Паулина оказалась при дворе Наполеона III и его жены, императрицы Евгении. Женщина была очень умной, но, по ее собственным словам, не имела той «идеальной» нежной красоты, которая тогда считалась модной, поэтому решила переосмыслить свой образ с помощью одежды. Около 1860 года Паулина открыла для себя английского портного Чарльза Фредерика Уорта, который отчаянно пытался пробиться в высший свет, поэтому согласился пошить для нее два роскошных платья всего за 300 франков каждое.

Когда Паулина появилась в этих нарядах, императрица Евгения сразу захотела заказать такие же для себя. Как позже сказала Паулина, «именно я его открыла и именно я его сделала», имея в виду Уорта. Императрица стала одной из самых влиятельных заказчиц дизайнера и это сблизило ее с Паулиной — женщины стали хорошими подругами. И когда Вторая империя пала, именно Паулине доверили передать императорские драгоценности Евгении, которая в то время находилась в Англии.

Но влияние Паулины выходило далеко за пределы моды. Она была женщиной, которая опередила свое время: публично курила сигары, самостоятельно управляла каретой, поддерживала авангардного композитора Рихарда Вагнера. Но несмотря на все это, один из самых известных эпизодов ее жизни — это, вероятно, дуэль с другой женщиной.

По легенде, дуэль состоялась в 1892 году после спора о Венской музыкально-театральной выставке. Некоторые источники утверждают, что женщины дрались с обнаженным верхом, чтобы избежать попадания волокон одежды в раны, хотя это может быть лишь выдумкой мужчин. В любом случае считается, что Паулина победила, сказав: «Я княгиня, но я также современная женщина».

Паулина была действительно крепкого характера. Она дожила до упадка аристократического мира, который сама же помогала формировать. Умерла она в Вене в 1921 году в почтенном возрасте 85 лет.