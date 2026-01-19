"Кутюр": в украинский прокат выйдет фильм с Анджелиной Джоли, для съемок в котором она выучила французский

Анджелина Джоли

В украинский прокат весной, 5 марта, выйдет фильм «Кутюр» с Анджелиной Джоли от режиссера Алис Винокур. Мировая премьера ленты состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто в прошлом году.

События в фильме разворачиваются во время реальной парижской Недели моды с аутентичными локациями и профессионалами индустрии. Лента снималась в пространстве Chanel, в частности на легендарной лестнице на rue Cambon, но без брендинга — Дом моды остается вымышленным.

Согласно сюжету, во время Недели моды в Париже пересекаются жизни трех женщин — режиссера, модели и визажиста, — обнажая вызовы и стойкость, скрывающиеся за фасадом красоты и публичного перформанса.

Анджелина Джоли/Кадр из фильма

Американский режиссер Максин (Анджелина Джоли) приезжает в Париж на Неделю моды, но ее настоящая миссия — найти себя заново. Среди блеска подиумов и светских интриг она проходит путь испытаний, который изменит ее жизнь навсегда. Новая звезда модельного мира Ада (Аньер Аней) убегает от предопределенного будущего в родном Южном Судане. А визажист Анжель (Элла Рампф) работает в тени подиумов.

Создатели отмечают, что делают рифмы между сюжетными линиями женщин, где можно прочитать истории, скрытые за социальными ролями и масками.

Анджелина Джоли/Кадр из фильма

Картина задумана как коллаж, где швы не скрываются: тело как ткань — еще один «шов» между этими мирами. Каждая из героинь должна что-то починить в себе, чтобы двигаться дальше. Между ними существует почти невидимая солидарность, рожденная случаем.

«Мне нравится мир, далекий от меня, — проецировать на него интимные истории. В случае моды меня интересовало не то, что мы видим, а то, что скрыто за кулисами — процесс создания образов, труд, невидимая сторона репрезентации женственности. Я провела год за кулисами фэшн-шоу, знакомилась с визажистами, швеями, моделями вне подиума — из этого и родилась часть фильма. Меня поразила бешеная погоня за временем: одна коллекция сменяет другую, сезон за сезоном. Эфемерность этого мира отражается в судьбе героини Анджелины Джоли, когда на пике зрелищной суеты ее жизнь неожиданно меняет направление», — прокомментировала режиссер Алис Винокур.

Анджелина Джоли/Кадр из фильма

Анджелина Джоли выучила французский специально для этой роли и имеет личную историю, связанную с сюжетом фильма, — в декабре прошлого года она также появилась на обложке TIME France в поддержку кинопроекта.