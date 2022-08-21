Кутюрное платье, дресс-код гостей и макароны с сыром: подробности свадьбы Лопес и Аффлека

Вторая свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которая состоялась в эту субботу, была событием грандиозным и стильным. Звезды готовились к ней долго и тщательно, на мероприятие было потрачено около 400 000 долларов.

Церемония состоялась в поместье Бена Аффлека в "плантаторском" силе стоимостью 8,9 млн долларов. Дженнифер Лопес надела роскошное белое платье Ralph Lauren couture, а жених был в бело-черном смокинге.

Свадебное торжество было рассчитано на три дня. В первый день состоялась репетиция свадьбы, затем свадьба и сегодня, в воскресенье, гостей ждет пикник и барбекю. И, хотя первый день был омрачен несчастным случаем, в котором пострадала мама актера, торжество все же состоялось.

Фотографии и подробный репортаж со свадьбы Лопес и Аффлека опубликовал Daily Mail, также издание поделилось некоторыми подробностями торжества.

Гости: кто приехал

На церемонии присутствовали трое детей Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер, Вайолет, 16 лет, Серафина, 13 лет, и Сэм, 11 лет и дети Джей Ло - близнецы Эмме и Макс, 14 лет, которые родились в браке с Марком Энтони.

Лучший друг Бена Аффлека Мэтт Дэймон прибыл на свадебное торжество с женой Лусианой Баррозу. Режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз, известные своей парой «Джей и Молчаливый Боб», также были замечены среди гостей.

Также ожидалось прибытие Джорджа Клуни, Джейн Фонды, Рене Зеллвегер и Джимми Киммела.

Кто не пришел

Довольно странным многим показалось отсутствие младшего брата Аффлека, 47-летнего Кейси, который сказал, что ему пришлось пропустить свадьбу из-за родительских обязанностей дома.

Также на праздновании отсутствовала бывшая жена Аффлека, Дженнифер Гарнер, которая остается близким другом Аффлека, но не смогла присутствовать, поскольку сейчас на съемках в Техасе.

Охрана церемонии

Накануне вокруг обширной территории поместья была усилена охрана. Несколько недель назад в конце дороги, ведущей к поместью Аффлека, были установлены ворота безопасности. В субботу у ворот стояла полицейская машина, а охранники деловито раздавали браслеты всем, кто был задействован в подготовке к свадьбе, их имена проверяли и перепроверяли по списку.

Фейерверк

В завершение вечера должен был состояться фейерверк у озера. Стало известно, что для торжества удалось получить разрешение на фейерверк. Низколетающие самолеты, такие как дроны и вертолеты, были предупреждены, чтобы они не летали в радиусе трех миль от места проведения мероприятия из-за большого фейерверка, который, как ожидается, завершит вечер.

Платье невесты и дресс-код для гостей

Вся церемония была выдержана в белых тонах. Дженнифер была в белом платье Ralph Lauren couture, Бен надел белый смокинг к черным брюкам. Проход невесты и жениха был услан белой дорожкой, гостей попросили надеть белые наряды.

Цветочные украшения свадебной площадки также были белыми

Меню свадьбы

Несмотря на стильный дресс-код и роскошную обстановку, гостей церемонии угостили довольно обычной едой.

В меню были жареные свиные отбивные, рис и овощи, основные продукты питания в Пуэрто-Рико, откуда родом семья Лопес, а также другие угощения в стиле барбекю.

Также в меню запеченная в духовке курица и макароны с сыром.

Неприятности

Кроме неприятностей с падением мамы Бена Аффлека, новобрачным в ходе подготовки к свадьбе пришлось решать еще одну проблему. Дороги, ведущие к поместью были в неудовлетворительном состоянии и звездным гостям пришлось бы объезжать ямы и выбоины.

Дженнифер и Бен наняли рабочих и засыпали ямы песком, но несколько сильных ливней свели на нет все их усилия и знаменитостям пришлось начинать все с начала перед самой свадьбой.

Но, похоже, новобрачным удалось со всем справиться, потому что на фотографиях с церемонии они выглядели очень счастливыми.

Также папарацци удалось заснять момент, где Дженнифер и Бен целуются на лестнице особняка, где чуть позднее состоится свадьба.

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