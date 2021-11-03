Lady in red: Екатерина Кухар подчеркнула хрупкую фигуру кружевным платьем

Балерина очаровала аутфитом на шоу "Танцы со звездами".

Екатерина Кухар показала в Instagram свой эффектный образ lady in red, в котором она появилась в девятом эфире шоу "Танцы со звездами".

Балерина подчеркнула хрупкую красивую фигуру красным кружевным платьем длины макси.

Аутфит Екатерина дополнила прической "лошадиный хвост", вечерним макияжем с акцентом на красной помаде и элегантными серьгами.

Екатерина Повар

"9 эфир! @tanci1plus1 уже запылают под песни группы @okeanelzy_official. Я предчувствую, как некоторые композиции вызовут флешбэки и ностальгические чувства. Одна из моих любимых песен — "Обійми", а какую песню вы бы хотели услышать в эфире?

И напоминаю, что осталось всего две недели до эфира, на котором 5 пар-финалистов исполнят свои номера в рамках отбора на международный турнир бальных танцев Blackpool Dance Festival 2022.

Участвуйте в конкурсе "Танцуй сердцем" и получите возможность стать победителем и получить главный приз — стать участником бального турнира. Заполняйте анкету на сайте 1plus1.ua, мы ждем вас!" – написала Кухар под видео.

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