Lady in red: Эшли Робертс в атласном платье сверкнула сосками

Радиоведущая и экс-участница группы The Pussycat Dolls во всем красном сходила работу.

Эшли Робертс обожает, когда ее на улице встречают фотографы. Она с удовольствием дефилирует перед их камерами в лучших своих нарядах.

На этот раз на радиоэфир в студию Global Radio ведущая выбрала образ lady in red. Она надела красное атласное платье миди с запахом от бренда Nanushka. Его звезда взяла в аренду за 12 долларов в день. Купить такое платье можно за 825 долларов.

Эшли Робертс / Getty Images

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Сквозь тонкую ткань наряда были заметны соски Робертс, но это ее ничуть не смущало.

Свой аутфит Эшли дополнила красными остроносыми туфлями Kurt Geiger и красной сумкой. На лице у нее были стильные красные очки, а волосы она завязала красной резинкой. В ушах у Робертс были золотые серьги, а на шее – жемчужное ожерелье и золотой кулон на тонкой цепочке.

Эшли Робертс / Getty Images

Ранее Эшли побывала на отдыхе в Португалии, откуда публиковала снимки в крошечном сиреневом бикини.

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