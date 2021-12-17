Lady in red: стильная Приянка Чопра попала под прицел фотографов

Она была очень элегантной в этом образе.

Актрису и модель Приянку Чопру запечатлели в Нью-Йорке, когда она направлялась на интервью, чтобы рассказать о своей роли в продолжении "Матрицы". В четвертой части Приянке досталась роль Сати - программы, которую зрители видели еще в третьем фильме "Матрица: Революция".

Для интервью актриса выбрала ярко-красный образ - брючный костюм с ремнем от бренда Sergio Hudson. Ее образ завершили макияж, прическа и крупные золотые серьги-кольца.

Приянка Чопра / Getty Images

В Нью-Йорке Чопра уже несколько дней и, конечно же, попадала под прицел фотографов. Например, ее сфотографировали в светлом комфортном образе и с домашним питомцем на руках.

Приянка Чопра / Getty Images

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