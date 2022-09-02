Lady in red: Тесса Томпсон вышла на дорожку в мини-платье с огромным капюшоном

На второй день мероприятия на красной дорожке появилась 38-летняя актриса Тесса Томпсон. Звезда фантастических боевиков посетила премьеру фильма "Бардо", снятого мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Перед началом показа Тесса вышла на публику в красном платье от бренда Elie Saab из кутюрной коллекции осень-зима 2022. Мини платье было очень необычного фасона: имело много оборок, длинный шлейф и накидку капюшон.

Дополняли лук актрисы плотные красные колготы, туфли на высоком каблуке и сумка от бренда аксессуаров Brandon Blackwood.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

За недолго до мероприятия Тесса изменила цвет волос, покрасив их в рыжий. Также под платье визажисты сделали ей макияж с акцентом на красной помаде на губах.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

За день до этого актриса посетила премьеру фильма "Белый шум", для которого выбрала лук от Armani с длинной юбкой и туникой с воланами.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

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